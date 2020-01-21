В Киеве полиция "накрыла" виртуальную порно-студию: видео и фото

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Фигурантам грозит до семи лет тюрьмы

В Киеве сотрудники полиции прекратили деятельность онлайн порно-студии. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

По данным правоохранителей, на арендованных квартирах девушки за якобы денежное вознаграждение транслировали онлайн видео порнографического характера. В студии "работали" 20 девушек. 

Деятельность студии, по данным Нацполиции, приносила вероятному организатору около 100 000 гривень в месяц.

Ей и еще двум возможным сообщникам грозит до семи лет тюрьмы.

  • Ранее глава Нацполиции сообщил, что будет с проституцией и наркотиками.
  • В марте СБУ в Закарпатье задержала людей с героином на €10 млн - видео.
  • 4 марта пограничники Румынии задержали двух граждан Нидерландов, которые везли 84 кг героина из Украины. На украинском контрольном пункте пропуска партию наркотиков не заметили.

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Теги: полиция, киев, порно-студия
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