В Киеве полиция "накрыла" виртуальную порно-студию: видео и фото

В Киеве сотрудники полиции прекратили деятельность онлайн порно-студии. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, на арендованных квартирах девушки за якобы денежное вознаграждение транслировали онлайн видео порнографического характера. В студии "работали" 20 девушек.

Деятельность студии, по данным Нацполиции, приносила вероятному организатору около 100 000 гривень в месяц.

Ей и еще двум возможным сообщникам грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее глава Нацполиции сообщил, что будет с проституцией и наркотиками.

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