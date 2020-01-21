В Киеве полиция "накрыла" виртуальную порно-студию: видео и фото

В Киеве сотрудники полиции прекратили деятельность онлайн порно-студии. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По данным правоохранителей, на арендованных квартирах девушки за якобы денежное вознаграждение транслировали онлайн видео порнографического характера. В студии "работали" 20 девушек.
Деятельность студии, по данным Нацполиции, приносила вероятному организатору около 100 000 гривень в месяц.
Ей и еще двум возможным сообщникам грозит до семи лет тюрьмы.
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