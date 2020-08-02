В Киеве разгромили въезд на Труханов остров: хулигану грозит до 5 лет - полиция

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Как объяснил свои действия сам задержанный, он считает установку такой системы ограниченного доступа и контроля незаконной

В ночь на 2 августа на пункте при въезде на Труханов остров в столице мужчина разгромил оборудование автоматической системы, нанеся в общей сумме убытков на 300 000 грн, сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко. По данным Нацполиции Киева, нарушителя удалось задержать, сейчас по нему открыли уголовное дело по статье хулиганство.

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По версии следствия, мужчине не понравилась работа автоматической системы, установленной при въезде на остров, поэтому он решил ее разбить. В итоге пострадала гидравлическая станция шлагбаума, светофор, две камеры, контролер боларда и прочие технические средства.

Правоохранители задержали хулигана на месте события. Им оказался житель Киевской области, 1995 года рождения, который ранее уже был судимым за хулиганство. Мужчина объяснил, что считает установку системы ограниченного доступа для автомобилей и контроля скорости незаконной.

Сейчас открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 296 (хулиганство). Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Теги: видео, Труханов остров, виталий кличко, хулиганство, разгром
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