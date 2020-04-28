В Киевской области задержали банду: грабили фермеров и бизнесменов - видео, фото

В Киевской области сотрудники Нацполиции и спецназа задержали трех мужчин по подозрению в разбое и бандитизме. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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"Трое мужчин во главе со своим организатором, который уже имел проблемы с законом, основательно подозреваются в совершении разбойного нападения на семью фермера в Сквирском районе и ряда краж денег из сейфов предпринимателей", - заявляют в полиции.

По данным правоохранителей, две недели назад подозреваемые, вооружившись пистолетами и ножами, напали на фермера в селе Молчановка. Они якобы забрали у него карты, деньги и ценности. Пострадавший обратился в полицию спустя сутки, поскольку нападавшие угрожали расправой над детьми.

Полицейским удалось задержать всех подозреваемых. Во время обысков у них изъяли оружие, патроны, ножи, маски, парики, радиостанции, бинокли, вещественные доказательства, различные номерные автомобильные знаки. Также были изъяты два авто.

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