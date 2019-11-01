В центре Киева горел жилой дом: эвакуированы 40 человек – видео

31 октября около 21 часа в Киеве на улице Пирогова, 2 загорелась крыша жилого дома, передает пресс-центр столичного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Facebook.

80 спасателей с помощью 22 единиц техники ликвидировали пожар к часу ночи. Они эвакуировали 40 человек и разобрали 300 квадратных метров обгоревших конструкций. В результате инцидента никто не пострадал. О причинах возгорания в ГСЧС пока не сообщают.

Ранее из-за пожара были эвакуированы 43 пациента киевской больницы.

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