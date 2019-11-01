Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Никто из жильцов не пострадал

31 октября около 21 часа в Киеве на улице Пирогова, 2 загорелась крыша жилого дома, передает пресс-центр столичного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Facebook.

80 спасателей с помощью 22 единиц техники ликвидировали пожар к часу ночи. Они эвакуировали 40 человек и разобрали 300 квадратных метров обгоревших конструкций. В результате инцидента никто не пострадал. О причинах возгорания в ГСЧС пока не сообщают.

Читайте также: В Днепре прогремел мощнейший взрыв, трясло жилые дома: видео/фото

Фото, видео: Информатор

Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, пожар, жилой дом, пирогова, ГСЧС
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В центре Киева горел жилой дом: эвакуированы 40 человек – видео
В центре Киева горел жилой дом: эвакуированы 40 человек – видео
Волонтер подарил морской авиационной бригаде самолет: видео
Волонтер подарил морской авиационной бригаде самолет: видео
"Ведьмак". Вышел трейлер самого ожидаемого фэнтази-сериала: видео
"Ведьмак". Вышел трейлер самого ожидаемого фэнтази-сериала: видео
ТЭК Верховная Рада приняла закон о независимом операторе ГТС
Нет свободному рынку: как власти пытают сферу энергетики
Мнение Нет свободному рынку: как власти пытают сферу энергетики
Roshen обжаловал решение суда в деле о паевом взносе в Борисполе
Продовольствие Roshen обжаловал решение суда в деле о паевом взносе в Борисполе
Популярное
фото/видео
В центре Киева горел жилой дом: эвакуированы 40 человек – видео
В центре Киева горел жилой дом: эвакуированы 40 человек – видео
Волонтер подарил морской авиационной бригаде самолет: видео
Волонтер подарил морской авиационной бригаде самолет: видео 31.10.19, 23:09
"Ведьмак". Вышел трейлер самого ожидаемого фэнтази-сериала: видео
"Ведьмак". Вышел трейлер самого ожидаемого фэнтази-сериала: видео 31.10.19, 22:03
Депутат Слуги народа расплакалась в Раде из-за поправки: видео
Депутат Слуги народа расплакалась в Раде из-за поправки: видео 31.10.19, 19:54
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 