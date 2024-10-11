В пятницу, 11 октября, в центре Киева припарковавшийся с нарушениями водитель напал на женщину-инспектора. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация и опубликовала видео.

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Инцидент произошел около 10:00 на улице Пирогова. Инспектор по парковке сделала замечание водителю автомобиля Toyota Highlander за стоянку возле проезда.

Однако он отказался перепарковаться, поэтому инспектор начала осуществлять фотофиксацию на камеру для составления админпротокола. Водитель мешал работе инспектора, оскорблял ее, угрожал и совершил нападение на нее, нанеся несколько ударов по ногам и руке.

На место происшествия была вызвана полиция. Заявление о нападении уже рассматривает следственно-оперативная группа.