У п’ятницю, 11 жовтня, у центрі Києва водій, який припаркувався з порушеннями, напав на інспекторку. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація й опублікувала відповідне відео.

Інцидент стався близько 10:00 на вулиці Пирогова. Інспекторка з паркування зробила зауваження водію автівки Toyota Highlander за стоянку біля проїзду.

Однак він відмовився перепаркуватися, тож інспекторка почала здійснювати фотофіксацію на камеру для складання адмінпротоколу. Водій заважав роботі інспекторки, ображав її, погрожував і здійснив напад на неї, завдавши кілька ударів по ногах і руці.

На місце події було викликано поліцію. Заяву про напад вже розглядає слідчо-оперативна група.