Взрыв дома в Киеве. Кличко рассказал о том, как помогают пострадавшим - видео

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что судьба двух жителей дома остается неизвестной. Разбор завалов дома продолжается

Мэрия Киева выделит 30 млн гривень из резервного фонда для решения жилищной проблемы людей, в доме которых вчера произошел взрыв. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил сегодня на брифинге.

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По его словам, сегодня утром он был на совещании у премьер-министра Дениса Шмыгаля и предложил вариант, чтобы средства на жилье для пострадавших пополам выделило правительство и мэрия Киева: "Премьер пообещал рассмотреть возможность помощи от государства". 

По словам мэра, спасатели уже сутки работают на месте происшествия: "Разбирают завалы, ищут людей, которые могли там остаться. На всех этажах дома установили укрепительные балки, чтобы здание не обвалилось". 

Кличко уточнил, что в интернат переселили 56 жителей дома, их обеспечили всем необходимым. Также он заявил, что в ближайшее время мэрия Киева предоставит материальную помощь пострадавшим и родственникам погибших. 

  • 21 июня в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Погибли три человека.
  • Люди, которые представились жильцами дома, рассказали журналисту LIGA.net, что несколько дней назад в подъезде меняли газовые счетчики, после чего в доме был слышен запах газа.
  • 22 июня в МВД заявили, что здание, вероятно, демонтируют, а завалы планируют разобрать до вечера.

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Теги: взрыв, газ, киев, виталий кличко, дом, позняки
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