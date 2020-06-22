Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Взрыв дома в Киеве. Здание демонтируют, завалы разберут до вечера - замглавы МВД

Взрыв дома в Киеве. Здание демонтируют, завалы разберут до вечера - замглавы МВД - Фото
На месте взрыва в доме на киевских Позняках (Фото: Владислав Сердюк/LIGA.net)
22.06.2020, 11:20

Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что под завалами, вероятно, могут находиться еще двое жильцов этого дома

Спасатели планируют полностью закончить разбор завалов дома в Киеве, в котором вчера произошел взрыв, до сегодняшнего вечера. Об этом в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Спасатели продолжают круглосуточно, вручную, рискуя своей жизнью, разбирать завалы для того, чтоб спасти жизни людей. До вечера планируется полностью закончить эти работы", - написал он, добавив, что под завалами, вероятно, могут находиться еще двое жильцов этого дома.

По его словам, "секция десятиэтажного дома, в котором произошел взрыв, по мнению экспертов, восстановлению не подлежит": "Ее придется аккуратно демонтировать, без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома".

Несущий каркас дома, говорит Геращенко, держится за счет специальных тросов, которые вчера провели спасатели. 

"Сейчас на заседание государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций позитивно решается вопрос о выделении средств на приобретение жилья для всех жильцов, потерявших свои квартиры в результате чрезвычайной ситуации. Это 40 квартир взорвавшейся секции", - заявил он, уточнив, что детали будут в официальном пресс-релизе Кабмина.

  • 21 июня в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Погибли три человека.
  • Люди, которые представились жильцами дома, рассказали журналисту LIGA.net, что несколько дней назад в подъезде меняли газовые счетчики, после чего в доме был слышен запах газа.

Читайте также: Взрыв в доме в Киеве. Все подробности чрезвычайного происшествия: фото, видео

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
взрыв газ киев антон геращенко завалы позняки
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 