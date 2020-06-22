Взрыв дома в Киеве. Здание демонтируют, завалы разберут до вечера - замглавы МВД

На месте взрыва в доме на киевских Позняках (Фото: Владислав Сердюк/LIGA.net)

Спасатели планируют полностью закончить разбор завалов дома в Киеве, в котором вчера произошел взрыв, до сегодняшнего вечера. Об этом в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

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"Спасатели продолжают круглосуточно, вручную, рискуя своей жизнью, разбирать завалы для того, чтоб спасти жизни людей. До вечера планируется полностью закончить эти работы", - написал он, добавив, что под завалами, вероятно, могут находиться еще двое жильцов этого дома.

По его словам, "секция десятиэтажного дома, в котором произошел взрыв, по мнению экспертов, восстановлению не подлежит": "Ее придется аккуратно демонтировать, без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома".

Несущий каркас дома, говорит Геращенко, держится за счет специальных тросов, которые вчера провели спасатели.

"Сейчас на заседание государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций позитивно решается вопрос о выделении средств на приобретение жилья для всех жильцов, потерявших свои квартиры в результате чрезвычайной ситуации. Это 40 квартир взорвавшейся секции", - заявил он, уточнив, что детали будут в официальном пресс-релизе Кабмина.

21 июня в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Погибли три человека

Люди, которые представились жильцами дома, рассказали журналисту LIGA.net , что несколько дней назад в подъезде меняли газовые счетчики, после чего в доме был слышен запах газа.

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