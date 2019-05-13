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13.05.2019, 17:55

Актер сериала: Шестой и седьмой тома "Игры престолов" написаны

Актер сериала: Шестой и седьмой тома "Игры престолов" написаны - Фото
Фото: скриншот видео

У Джорджа Мартина договоренность с продюсерами сериала не издавать книги, пока не завершится последний сезон

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Писатель Джордж Мартин уже дописал весь цикл "Игры престолов", но у него договоренность с продюсерами сериала не издавать их, пока не завершится последний сезон. Об этом рассказал актер "Игры престолов" Йен Макэлхинни, который сыграл Барристана Селми, на Epic Con 2019. Виедозапись интервью опубликована в Youtube.

"Мне говорили, что Джордж Мартин уже дописал шестой и седьмой тома. Но он заключил соглашение с шоураннерами сериала, что не будет публиковать их до того, как выйдет финал сериала. Так что, в течение следующего месяца или двух, мы можем увидеть шестую и седьмую книги."

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Ранее сегодня сообщалось, что американский канал НBO показал тизер шестого - завершающего - эпизода фэнтезийского сериала "Игра престолов", который выйдет на экраны в США вечером 19 мая (рано утром 20 мая по Киеву).

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Теги: Игра престолов, кино, сериал
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