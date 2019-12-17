Автор сериала "Декстер" создал нового перспективного антигероя

Скриншот видео Showtime/Youtube

Американский писатель Джефф Линдсэй, автор романов о маньяке-судмедэксперте Декстере Моргане, придумал очередного яркого персонажа с сомнительной моралью. Об этом сообщает Deadline.

Линдсэй выпустил книгу Just Watch Me, а права на ее экранизацию уже успела приобрела студия Stone Village Television.

В телекомпании объявили о планах по созданию многосерийного криминального триллера. В центре сюжета окажется ловкий мошенник и мастер перевоплощения Райли Вулф, который обворовывает исключительно богачей.

Книга о его приключениях появилась в продаже в декабре, и если она понравится читателям, Линдсэй создаст новую книжную серию.

Предыдущая экранизация его романов стала сенсацией мирового уровня. Сериал "Декстер" побил рекорд Showtime по зрительской аудитории и выиграл более тридцати наград, в том числе Эмми и Золотой глобус.

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