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Автор сериала "Декстер" создал нового перспективного антигероя

Автор сериала "Декстер" создал нового перспективного антигероя - Фото
Скриншот видео Showtime/Youtube
17.12.2019, 18:31

Права на экранизацию истории о ловком мошеннике купила студия Stone Village Television

Американский писатель Джефф Линдсэй, автор романов о маньяке-судмедэксперте Декстере Моргане, придумал очередного яркого персонажа с сомнительной моралью. Об этом сообщает Deadline.

Линдсэй выпустил книгу Just Watch Me, а права на ее экранизацию уже успела приобрела студия Stone Village Television.

В телекомпании объявили о планах по созданию многосерийного криминального триллера. В центре сюжета окажется ловкий мошенник и мастер перевоплощения Райли Вулф, который обворовывает исключительно богачей.

Книга о его приключениях появилась в продаже в декабре, и если она понравится читателям, Линдсэй создаст новую книжную серию.

Предыдущая экранизация его романов стала сенсацией мирового уровня. Сериал "Декстер" побил рекорд Showtime по зрительской аудитории и выиграл более тридцати наград, в том числе Эмми и Золотой глобус.

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сериал Джефф Линдсэй
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