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15.04.2019, 13:30

DirecTV устроил премьеру финала "Игры престолов" раньше, чем HBO

DirecTV устроил премьеру финала "Игры престолов" раньше, чем HBO - Фото
Фото: HBO

Сервис DirecTV показал первую серию финального сезона "Игры престолов" на 4 часа раньше, чем HBO

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Стриминговий сервис DirecTV показал первую серию последнего сезона сериала "Игра престолов" на 4 часа раньше, чем состоялась премьера на телеканале HBO. Об этом сообщает Insider.

Премьера последнего сериала сезона стала доступна для пользователей сервиса в полночь по киевскому времени вместо 4 утра. Пользователи получили уведомления, что серия уже доступна для просмотра.

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Напомним, финальная часть сериала будет состоять всего из шести серий.

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов.

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Теги: Игра престолов, кино, сериал, hbo, DirecTV
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