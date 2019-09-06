Инопланетяне действительно могут светиться - ученые

Фото: pixabay.com

Ученые из Королевского астрономического общества в Лондоне провели исследование и обнаружили, что свечение может служить защитой от ультрафиолетового излучения для жизни, развившейся на планетах, находящихся под активными и неспокойными звездами. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Авторы исследования отмечают, что биофлуоресценция свойственна организмам и на Земле. Например, по их мнению, так от ультрафиолетового излучения защищались первые кораллы.

Побочным эффектом от такой защиты является яркое флуоресцентное свечение.

Сегодня благодаря озоновому слою защита от ультрафиолета на Земле требуется минимальная, но исследователи отмечают, что на просторах космоса жизнь могла появиться и в менее спокойных местах.

Жизнь, развившаяся под "красными карликами", по мнению ученых, получает куда больше излучения, и процесс приспособления к такой опасности может выражаться в биофлуоресценции, позволяющей нейтрализовать УФ-фотоны.

2 сентября спутник Маска едва не протаранил в космосе чужой зонд.

В июле 2019-го на орбите после 27 лет дрейфа внезапно взорвалась ступень ракеты.

На днях в Днепре на открытом стенде испытали ступень космической ракеты Циклон-4: смотрите видео с дрона.

Смотрите также: 15 минут ужаса. Зонд Индии совершает посадку на Луну - трансляция