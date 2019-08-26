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Как Матроскин учил Федора с МКС стыковываться: карикатура Елкина

Как Матроскин учил Федора с МКС стыковываться: карикатура Елкина - Фото
Российский робот "Федор" (скриншот видео Rockets Official)
26.08.2019, 16:35

Художник проиллюстрировал недавнее происшествие на Международной космической станции

Карикатурист издания Deutsche Welle Сергей Елкин использовал знаменитый диалог из Простоквашино, описывая неудачное пристыкование робота Фдеора к МКС. Рисунок художник опубликовал на странице в Facebook.

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На карикатуре изображен персонаж произведения Эдуарда Успенского кот Матроскин. В одном из эпизодов повести кот учил правильно есть бутерброды своего друга - дядю Федора. На карикатуре же он учит уже другого Федора - российского космического робота. И абсолютно другим вещам – пристыковыванию к МКС.

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Фрагмент из мультсериала "Простоквашино", обыгранный карикатуристом (Видео: Видеотека)

Таким образом художник обыграл ситуацию, произошедшую на МКС 24 августа. Тогда беспилотный грузовой корабль "Союз МС-14" с российским роботом "Федором" на борту не смог автоматически состыковаться с Международной космической станцией. Если повторная попытка провалится – корабль вместе с Федором утопят в океане.

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