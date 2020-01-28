Коэльо рассказал, что работал с Брайантом над детской книгой

Пауло Коэльо (фото - ЕРА)

Известный бразильский писатель Пауло Коэльо рассказал, что он и топ-баскетболист NBA Коби Брайант, погибший 26 января, работали над детской книгой. Об этом пишет Daily Mail.

После трагедии Коэльо, по его словам, "потерял рассудок". Через несколько часов после смерти Брайанта писатель объявил, что удалит черновик, и не будет заканчивать без него. "Это не мешает мне когда-нибудь написать о том, что я узнал от Коби, и о том, какой он был человек", - сказал Коэльо.

72-летний писатель рассказал, что они начали обсуждать проект в 2016 году, когда Брайант ушел в отставку после 20-летней карьеры в NBA. Писать они начали несколько месяцев назад.

В 2011 году Коэльо заявил , что его книги были без всяких объяснений запрещены в Иране.

В 2012 году Коэльо выложил на торрент The Pirate Bay несколько своих книг для свободного скачивания.

Утром 26 января возле улиц Лас-Виргенес и Уиллоу-Глен в Калабасасе, штат Калифорния, упал личный вертолет 41-летнего Брайанта Sikorsky S-76: он врезался в склон холма и загорелся.

Погибли все девять человек на борту, которые летели на баскетбольный матч.

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