Крупнейший вулкан спутника Юпитера готовится к извержению: фото

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Крупнейший вулкан Локи спутника Ио готовится к извержению, которое может произойти уже в этом месяце. Об этом сообщила астрофизик Жюли Ратбун на конференции Europlanet Society.

Ратбун рассказала, что Локи окружен "лавовым озером", диаметр которого составляет более 200 километров.

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На фото, опубликованном на конференции, высматривается U-образное черное пятно. Ученые заявляют, что это "лавовое озеро", разлив которого виден с левой стороны черной линии.

Ученые наблюдали за вулканом более 20 лет и обнаружили, что он периодически становится более ярким и горячим, что связывают с извержением расплавленной сернистой лавы.

Локи, по данным исследователей, просыпается каждые 475 дней. Последнее пробуждение наблюдалось в мае 2018 года, теперь ученые ждут нового извержения, которое должно произойти в сентябре 2019 года.

Впрочем, ученая подметила, что поведение вулканов непредсказуемо, а потому Локи может и не проснуться в сентябре.

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