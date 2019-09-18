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Крупнейший вулкан спутника Юпитера готовится к извержению: фото

Крупнейший вулкан спутника Юпитера готовится к извержению: фото - Фото
jupiter-529951_1280
18.09.2019, 11:15

Спутник Юпитера Ио считается самым вулканически активным телом в Солнечной системе

Крупнейший вулкан Локи спутника Ио готовится к извержению, которое может произойти уже в этом месяце. Об этом сообщила астрофизик Жюли Ратбун на конференции Europlanet Society

Ратбун рассказала, что Локи окружен "лавовым озером", диаметр которого составляет более 200 километров.

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На фото, опубликованном на конференции, высматривается U-образное черное пятно. Ученые заявляют, что это "лавовое озеро", разлив которого виден с левой стороны черной линии.   

Ученые наблюдали за вулканом более 20 лет и обнаружили, что он периодически становится более ярким и горячим, что связывают с извержением расплавленной сернистой лавы. 

Локи, по данным исследователей, просыпается каждые 475 дней. Последнее пробуждение наблюдалось в мае 2018 года, теперь ученые ждут нового извержения, которое должно произойти в сентябре 2019 года. 

Впрочем, ученая подметила, что поведение вулканов непредсказуемо, а потому Локи может и не проснуться в сентябре. 

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наука космос спутник юпитера вулкан локи ио
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