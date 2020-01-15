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Музеи Парижа открыли доступ к 100 000 репродукций картин

Музеи Парижа открыли доступ к 100 000 репродукций картин - Фото
Фото: twitter.com/parismusees
15.01.2020, 16:44

Каждый желающий сможет загрузить изображения высокого качества без технических, юридических или финансовых ограничений

Объединение Музеи Парижа опубликовало в открытом доступе более 100 000 цифровых репродукций произведений искусства из 14 музеев французской столицы. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба объединения.

Отмечается, что открытый архив Open Content призван популяризировать художественные коллекции парижских музеев во Франции и во всем мире.

Для просмотра доступны произведения Рембрандта, Гюстава Курбе, Эжена Делакруа, Моне и других художников.

Отмечается, что каждый желающий сможет загрузить изображения высокого качества без каких-либо технических, юридических или финансовых ограничений. 

Во время загрузки выбранного изображения человек получит информацию о картине, о том, в каком музее она хранится, и объяснение, как правильно ее подписывать, если возникнет необходимость использовать репродукцию.

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