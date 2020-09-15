Музыка. Мадонна поставит фильм о своей жизни и карьере

Певица выступит в качестве режиссера и соавтора сценария

Популярная американская певица Мадонна анонсировала фильм о своей жизни и карьере, в котором она поработает в качестве режиссера. Певица также станет соавтором сценария в сотрудничестве с Диабло Коди, оскароносной сценаристкой фильмов "Джуно" (Juno) и "Бедная богатая девочка" (Young Adult). Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ожидается, что сценарий покажет путь Мадонны из трущоб Нью-Йорка до мировой суперзвезды, лейтмотивом будут песни Like A Virgin и Vogue.

Певица сказала, что фильм будет посвящен музыке, добавив: "Музыка поддерживала меня, а искусство помогало жить".

Проект, у которого пока нет названия, станет третьим режиссерским опытом Мадонны после "Грязи и мудрости" 2008 года и "МЫ. Верим в любовь" 2011-го.

Последний фильм провалился в прокате, заработав всего $2 млн при бюджете в $11 млн, кроме того его разгромили критики.

Тем не менее, подчеркивается, что рок- и поп-биографические фильмы в последнее время пользуются огромным успехом – например, посвященные Элтону Джону и Фредди Меркьюри.

Фильм Мадонны будет снимать кинокомпания Universal Pictures.

Даты кастинга и производства фильма пока не объявлены, но Мадонна сообщила о раннем этапе работы над сценарием у себя в Instagram.

В ответах на вопросы поклонниокв она рассказала, что фильм будет посвящен "борьбе артиста, пытающегося выжить в мужском мире".

Певица добавила, что сюжет коснется ее отношений с художником Жаном-Мишелем Баския, последствий ее скандального видео Like A Prayer и ее опыта съемок Эвиты.

Читайте также: Стартовали съемки фильма по книге Кузьмы Скрябина "Я, Победа и Берлин": видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.