Музыка. Прокуратура Швеции требует для A$AP Rocky полгода тюрьмы

A$AP Rocky (фото - EPA)

Шведская прокуратура просит суд лишить свободы американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) на шесть месяцев за нанесение телесных повреждений 30 июня в Стокгольме. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на прокурора Даниэля Сунесона.

По мнению Сунесона, рэпер должен получить более длительный тюремный срок, чем два члена его группы, которых также обвиняют в нанесении телесных повреждений во время драки.

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A$AP Rocky. В первый раз он обратился к премьер-министру Швеции Стефану Левену, предложив лично поручиться за американского исполнителя. Как сообщают американские СМИ, Трамп вмешался в ситуацию по просьбе Канье Уэста.

5 июля в Стокгольме за драку задержали американского исполнителя A$AP Rocky. Раким Майерс должен был выступить в Киеве 13 июля на AtlasWeekend, но организаторам фестиваля пришлось искать замену хедлайнеру. В итоге вместо него приехал американский рэпер A$AP Ferg.