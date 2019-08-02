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Музыка. Прокуратура Швеции требует для A$AP Rocky полгода тюрьмы

Музыка. Прокуратура Швеции требует для A$AP Rocky полгода тюрьмы - Фото
A$AP Rocky (фото - EPA)
02.08.2019, 19:38

По мнению прокурора, рэпер должен получить более длительный срок, чем два члена его группы

Шведская прокуратура просит суд лишить свободы американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) на шесть месяцев за нанесение телесных повреждений 30 июня в Стокгольме. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на прокурора Даниэля Сунесона.

По мнению Сунесона, рэпер должен получить более длительный тюремный срок, чем два члена его группы, которых также обвиняют в нанесении телесных повреждений во время драки.

Президент США Дональд Трамп несколько раз призывал шведские власти отпустить 

A$AP Rocky. В первый раз он обратился к премьер-министру Швеции Стефану Левену, предложив лично поручиться за американского исполнителя. Как сообщают американские СМИ, Трамп вмешался в ситуацию по просьбе Канье Уэста.

5 июля в Стокгольме за драку задержали американского исполнителя A$AP Rocky. Раким Майерс должен был выступить в Киеве 13 июля на AtlasWeekend, но организаторам фестиваля пришлось искать замену хедлайнеру. В итоге вместо него приехал американский рэпер A$AP Ferg. 

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швеция asap rocky
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