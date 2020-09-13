Названы лауреаты Венецианского кинофестиваля. Украинский фильм о Донбассе получил награду

77-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль проходил с 2 по 12 сентября

Главный приз 77-го Венецианского кинофестиваля, который завершился 12 сентября, получил фильм "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Главную роль в этой картине, которая удостоилась "Золотого льва", сыграла обладательница двух Оскаров Фрэнсис МакДорманд.

"Серебряный лев" достался Киёси Куросаве за лучшую режиссуру в фильме "Жена шпиона".

Гран-при жюри получил фильм "Новый порядок" режиссера Мишеля Франко.

77-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль проходил с 2 по 12 сентября. Жюри основного конкурса возглавила австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги" отметили наградой Международной недели кинокритиков, которая проходила в рамках Венецианского кинофестиваля. Ленту признали лучшей в категории Самый инновационный фильм.

"Плохие дороги" – это экранизация одноименной пьесы Ворожбит, известной как автор сценариев к фильмам "Киборги" и "Дикое поле". На этот раз она впервые выступила в роли режиссера.

Фильм рассказывает истории жителей Донбасса и украинских военных, находящихся по разные стороны линии разграничения. Сценарий создавали на основе документальных историй, собранных на востоке Украины.

Венецианская международная неделя кинокритиков – это независимая и параллельная секция Венецианского международного кинофестиваля, организованная Союзом итальянских кинокритиков (SNCCI). Программа включает в себя семь конкурсных дебютных фильмов и два внеконкурсных мероприятия.

Читайте также: Стартовали съемки фильма по книге Кузьмы Скрябина "Я, Победа и Берлин": видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.