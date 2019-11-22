Первый выпуск комиксов Marvel продали дороже, чем за $1 млн: фото

Обложка первого комикса Marvel (Фото: Heritage Auctions)

Экземпляр первого выпуска комикса о супергероях Marvel 1939 года продали на аукционе в США за рекордные $1,26 млн. Об этом сообщает Screen Rant.

Отмечается, что этот экземпляр комикса стал самым дорогим выпуском Marvel из когда-либо проданных, а также одним из самых ценных комиксов в истории.

Данный выпуск является дебютом оригинального Человека-Факела (андроида). Он был впервые опубликован в 1939 году изданием Timely Comics - именно так называлась компания до того, как десятилетиями спустя ее переименовали в Marvel.

В аукционном доме Heritage Auctions в Далласе назвали этот номер "историческим экземпляром исторического комикса".

Как отмечается, этот экземпляр был приобретен почтальоном из Пенсильвании за 10 центов в газетном киоске.

Ранее рекорд стоимости среди комиксов Marvel принадлежал комиксу про Человека-паука 1962 выпуска, который в 2011 году продали за $1,1 млн.

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