В этом материале мы собрали собственный топ, чтобы показать вам, как благодарят доктора его довольные клиенты

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Известный пластический хирург Максим Сергеевич Иванчук часто делится на своей странице в Instagram фотографиями со своими пациентами. Довольные девушки приезжают в гости к пластическому хирургу и дарят ему самые интересные подарки. В этом материале мы собрали собственный топ, чтобы показать вам, как благодарят хирурга его довольные клиенты.

Максим Иванчук на протяжении многих лет проводит пластические операции разного типа. В его клинике эстетической хирургии, расположенной за Киевом, предоставляют качественные услуги по блефаропластике, маммопластике, отопластике, ринопластике, увеличению груди, подтяжке лица и всего тела. Сегодня медицинский центр Иванчука считается одним из самых популярных и востребованных среди украинских и зарубежных пациентов.

Листая страницу доктора в Instagram мы нашли много фотографий с его пациентами. Многие из них приходят к Иванчуку и после операций, чтобы поблагодарить его за выполненную работу. Так, одна из его бывших пациенток сделала хирургу красивый презент в виде торта с его изображением, подписав изделие “Вы мой самый лучший доктор!”. А вот и само произведение искусства:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Благодарю вас за доверие и ваше внимание #любимыепациенты Публикация от Пластический Хирург (@dr.maxim_ivanchuk) 1 Мар 2019 в 6:36 PST

Также пациенты Максима Сергеевича постоянно дарят ему цветы. Доктору всегда приятно такое внимание, и он старается отметить в посте каждого клиента, который приходит к нему с подарками. Некоторые клиенты и вовсе присылают пластическому хирургу букеты чуть ли не на каждый праздник. Вот один из таких презентов:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Благодарю Вас, мои любимые Пациенты, за доверие Публикация от Пластический Хирург (@dr.maxim_ivanchuk) 3 Апр 2019 в 1:44 PDT

Подарки на день рождения хирурга – отдельная тема. Доктор как-то по секрету признался, что в день его именин клиника никогда не бывает пустой. К нему приезжают десятки пациентов, которые стараются сделать Максиму Иванчуку особые сюрпризы. Так, на его день рождения в 2019 году пациентка Алина заказала доктору огромные шары и подарок, завернутый в бумагу. Что там было, нам узнать пока не удалось:

Пациентка Юлия преподнесла доктору грандиозный подарок на День святого Валентина. Девушка привезла в клинику целую композицию из цветов, шариков и постаментов. Пластический хирург поделился фотографией сюрприза. На снимке изображен Максим Иванчук и его бывшая пациентка:

Клиенты пластического хирурга постоянно оставляют отзывы о докторе. Они отмечают качество выполненных работ, профессионализм всех сотрудников клиники и особое отношение к каждому пациенту. Иванчук Максим умеет воплощать желания пациентов в жизнь, избавляя их от комплексов и неуверенности в себе.

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