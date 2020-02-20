Потеряла голос: Лана Дель Рей отменила тур по Европе

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Американская певица Лана Дель Рей отменила тур по Европе и Великобритании из-за утраты голоса в результате болезни. Об этом пишет ВВС.

На следующей неделе она должна была выступить в Лондоне, Манчестере, Глазго и Бирмингеме. Певица извинилась перед поклонниками и сказала, что врачи посоветовали ей взять четырехнедельный отдых. "Ненавижу разочаровывать, но мне нужно выздороветь", - сказала она.

В ноябре 2019 года премия Q Awards назвала песню Дель Рей Video Games песней десятилетия. Video Games, выпущенная в 2011 году, сначала была отвергнута десятками звукозаписывающих компаний, однако впоследствии песня стала хитом, достигнув девятой позиции в Великобритании.

Последний альбом певицы Norman Fucking Rockwell был хорошо встречен критиками.

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