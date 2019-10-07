Поздний отход ко сну связан со страхом смерти у мужчин - ученые

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Турецкие ученые провели исследование и выяснили, что мужчины, которых постоянно тревожат мысли о собственной смертности, склонны ложиться спать позже, чем хотели бы. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

В ходе исследования ученые опросили 229 человек на предмет качества и режима сна, уровня самоконтроля и отношения к смерти. Проанализировав их возраст, семейное положение, пол, занятость и наличие детей, ученые установили, что страх смерти связан с "постельной прокрастинацией", но только у мужчин.

Большинство опрошенных мужского пола, которые соглашались с утверждением типа "Меня беспокоит неотвратимость смерти", были склонны к затягиванию отхода ко сну.

"Люди, которые боятся смерти или беспокоятся о ней, могут иметь неосознанное отрицательное отношение ко сну и, как следствие, пытаться избежать его, оттягивая время отбоя", - объясняют ученые.

"Хотя прокрастинаторы перед сном обычно знают о результатах своих действий (например, усталость на следующий день, снижение концентрации внимания и продуктивности), они намеренно выбирают такое поведение и рискуют оказаться в худшем положении", - резюмируют исследователи.