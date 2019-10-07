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Поздний отход ко сну связан со страхом смерти у мужчин - ученые

Поздний отход ко сну связан со страхом смерти у мужчин - ученые - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
07.10.2019, 14:15

Исследование показывает, что навязчивые мысли о смерти заставляют мужчин тянуть с отходом ко сну

Турецкие ученые провели исследование и выяснили, что мужчины, которых постоянно тревожат мысли о собственной смертности, склонны ложиться спать позже, чем хотели бы. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование. 

В ходе исследования ученые опросили 229 человек на предмет качества и режима сна, уровня самоконтроля и отношения к смерти. Проанализировав их возраст, семейное положение, пол, занятость и наличие детей, ученые установили, что страх смерти связан с "постельной прокрастинацией", но только у мужчин. 

Большинство опрошенных мужского пола, которые соглашались с утверждением типа "Меня беспокоит неотвратимость смерти", были склонны к затягиванию отхода ко сну. 

"Люди, которые боятся смерти или беспокоятся о ней, могут иметь неосознанное отрицательное отношение ко сну и, как следствие, пытаться избежать его, оттягивая время отбоя", - объясняют ученые. 

"Хотя прокрастинаторы перед сном обычно знают о результатах своих действий (например, усталость на следующий день, снижение концентрации внимания и продуктивности), они намеренно выбирают такое поведение и рискуют оказаться в худшем положении", - резюмируют исследователи.

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наука смерть ученые здоровье психология постельная прокрастинация
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