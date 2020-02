Рене Зеллвегер (Фото: EPA)

Рене Зеллвегер получила Оскар как лучшая актриса за фильм "Джуди".

Сюжет картины построен вокруг событий зимы 1968 года, когда легендарная голливудская актриса Джуди Гарленд приехала в Лондон, чтобы дать серию концертов в клубе The Talk of the Town.

После принесшего ей славу славы "Волшебника страны Оз" прошло уже 30 лет, но хотя голос Джуди и ослабел, ее характер и воля к жизни наоборот окрепли. Более того, несмотря на четыре развода, она все еще не потеряла веру в романтику и готова встречаться с молодым мужчиной.

Однако долгая и тяжелая работа в Голливуде на могла не сказаться на ее личности, актрису преследуют воспоминания о погубленном "фабрикой грез" детстве. Она хочет вернуться домой к детям, но не знает, хватит ли у нее сил двигаться дальше.

