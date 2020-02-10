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Рене Зеллвегер получила Оскар как лучшая актриса за фильм "Джуди"

Рене Зеллвегер получила Оскар как лучшая актриса за фильм "Джуди" - Фото
Рене Зеллвегер (Фото: EPA)
10.02.2020, 06:54

Новая лауреат премии Американской киноакадемии сыграла легендарную актрису Джуди Гарленд

Рене Зеллвегер получила Оскар как лучшая актриса за фильм "Джуди".

Сюжет картины построен вокруг событий зимы 1968 года, когда легендарная голливудская актриса Джуди Гарленд приехала в Лондон, чтобы дать серию концертов в клубе The Talk of the Town.

После принесшего ей славу славы "Волшебника страны Оз" прошло уже 30 лет, но хотя голос Джуди и ослабел, ее характер и воля к жизни наоборот окрепли. Более того, несмотря на четыре развода, она все еще не потеряла веру в романтику и готова встречаться с молодым мужчиной.

Однако долгая и тяжелая работа в Голливуде на могла не сказаться на ее личности, актрису преследуют воспоминания о погубленном "фабрикой грез" детстве. Она хочет вернуться домой к детям, но не знает, хватит ли у нее сил двигаться дальше.

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