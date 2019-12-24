Роман Стивена Кинга "Кэрри" экранизируют в формате мини-сериала

Стивен Кинг (Фото: EPA)

Роман Стивена Кинга "Кэрри" адаптируют в формате мини-сериала. Об этом сообщает Variety.

Канал FX уже начал работу, но проект находится на ранней стадии, сценарий еще не написан.

В романе речь идет о владеющей телекинезом старшекласснице Кэрри, которую обижают сверстники. Девочка начинает мстить после того, как на выпускном балу на нее вылили ведро свиной крови.

Роман "Кэрри" был издан в 1974 году и стал первым опубликованным романом Кинга. Со временем книга обрела большую популярность и была несколько раз экранизована. Первый вариант был снят Брайаном Де Пальмой в 1976 году и считается лучшим. В 1988 году на Бродвее по мотивам романа поставили мюзикл, в 2002-м вышел фильм Дэвида Карсона, а в 2013-м – экранизация "Телекинез" Кимберли Пирс с Хлоей Грейс Морец. Также в 1999 году вышел сиквел – "Кэрри 2: Ярость".

Читайте также: Кино. Вышел мрачный трейлер "Чужака" по Стивену Кингу - видео