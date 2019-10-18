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Сюжет сериала напоминает линию культового "Твин Пикса": в самом начале происходит убийство, и по ходу расследования выясняются страшные обстоятельства

12 января на американском телеканале НВО дебютирует сериал "Чужак" по опубликованному в прошлом году одноименному мистическо-детективному роману "короля ужасов" Стивена Кинга. Вчера вышел трейлер.

По сюжету, в провинциальном городке штата Оклахома происходит зверское убийство подростка. 

Расследование поручают детективу Ральфу Андерсону (играет Бен Мендельсон). Улики указывает на причастность к преступлению тренера местной детской бейсбольной лиги Терри Мейтленда (Джейсон Бэйтмен) - добропорядочного человека.

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Как это обычно бывает у Кинга, позднее расследователь выходит на след мистического зла из легенд, которое умеет принимать разные обличья.

Смотрите видео: Опубликованы новые тизеры "Мистера Мерседеса" Кинга

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Теги: сериал, стивен кинг, чужак
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