12 января на американском телеканале НВО дебютирует сериал "Чужак" по опубликованному в прошлом году одноименному мистическо-детективному роману "короля ужасов" Стивена Кинга. Вчера вышел трейлер.

По сюжету, в провинциальном городке штата Оклахома происходит зверское убийство подростка.

Расследование поручают детективу Ральфу Андерсону (играет Бен Мендельсон). Улики указывает на причастность к преступлению тренера местной детской бейсбольной лиги Терри Мейтленда (Джейсон Бэйтмен) - добропорядочного человека.

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Как это обычно бывает у Кинга, позднее расследователь выходит на след мистического зла из легенд, которое умеет принимать разные обличья.

Режиссер "Пилы" спродюсирует фильм по роману Кинга - очередную экранизацию "Жребия Салема".

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