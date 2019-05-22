Сценарист "Игры престолов" поработает над шоу "Властелин колец"

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Один из продюсеров и сценаристов культового сериала "Игра престолов" Брайан Когман присоединился к команде сценаристов нового сериала по мотивам эпопеи "Властелин колец", который готовит Amazon Studios. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что Когман подписал контракт и будет работать с другими сценаристами - Джоном Д. Пейном и Патриком Маккейном.

Когмана считают человеком, обладающим энциклопедическими знаниями мира Джорджа Мартина. Последний написанный им эпизод - вторая серия восьмого сезона "Игры престолов" под названием "Рыцарь семи королевств".

По данным сообщества сторонников Джона Толкина The One Ring, в команде сценаристов "Игры престолов" Когман отвечал за соблюдение в сериале канонов книги Мартина.

Ранее сегодня сообщалось, что британская биржа фрилансеров Bark.com начала предлагать новую пиар-услугу: фанаты сериала "Игра престолов", расстроенные последним сезоном, могут получить там психологическую помощь.