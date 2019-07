Кино. Тарантино собрал плейлист любимых песен из своих же фильмов

Квентин Тарантино (фото - EPA)

Режиссер Квентин Тарантино cоставил на сервисе Spotify плейлист любимых песен из собственных фильмов. Об этом сообщает Meduza.

Напомним, Spotify недоступен в Украине.

В плейлист вошла 71 композиция, среди которых You Never Can Tell Чака Берри ("Криминальное чтиво"), Bang Bang Нэнси Синатры ("Убить Билла"), Shivaree - Goodnight Moon ("Убить Билла-2"), The White Stripes - Apple Blossom ("Омерзительная восьмерка") и другие, всего около 60. Длительность - более трех часов.

Издание пересобрало плейлист в Apple Music, но в нем не хватает шести песен из оригинального списка.

Ранее стало известно, что Тарантино не исключает появления "Убить Билла-3" с Умой Турман.

Недавно вышедший фильм Тарантино "Однажды в Голливуде" за первый уик-энд проката собрал рекордные $40,35 млн.

В Украине фильм выйдет в прокат 15 августа.

Рекорд предыдущих фильмов Тарантино по сборам - $38 млн ("Бесславные ублюдки" в 2009 г.).