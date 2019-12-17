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Ученые изучили влияние флирта на работе на настроение сотрудников

Ученые изучили влияние флирта на работе на настроение сотрудников - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
17.12.2019, 09:18

Шутки, кокетство и комплименты между коллегами способны снизить их уровень стресса и напряжения, улучшив их самочувствие

Американские ученые провели исследование и выяснили, что легкий флирт на работе способен улучшить самочувствие и настроение сотрудников, но при условии, что ни один из них не стоит выше на корпоративной лестнице. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование. 

Согласно результатам опроса, который провели ученые, большинство рядовых сотрудников скорее позитивно относились к флирту. Флирт на рабочем месте даже помогал некоторым респондентам бороться с бессонницей и снижал уровень стресса.

Ученые понимают под флиртом шутки, кокетство и комплименты, отграничивая его от домогательств.

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наука ученые домогательства психология флирт
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