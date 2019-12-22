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Ученые: знаменитый античный храм в Греции веками называли неверно

Ученые: знаменитый античный храм в Греции веками называли неверно - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
22.12.2019, 12:29

Исследователи из Нидерландов считают, что Парфенон веками называли неверно

Нидерландские ученые заявили, что знаменитый мраморный храм, построенный в честь богини Афины, архитектором Калликратом в 447-438 годах до нашей эры, называется не Парфенон, а Гекатомпедон. Об этом сообщает Naked Science

По их мнению, название "Парфенон" изначально принадлежало другому зданию - древней сокровищнице, расположенной в ста метрах от главного храма, в которой совершались подношения Афине и хранились музыкальные инструменты, мечи и прочие реликвии. Сегодня он известен как Эрехтейон. 

Парфенон означает "дом девственниц", а Гекатомпедон означает "храм длинной в сто футов", а главная комната храма, о котором идет речь, действительно равна 100 футам в длину. 

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Парфенон археология Гекатомпедон
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