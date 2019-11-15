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Украинец стал самым молодым католическим епископом в мире

Украинец стал самым молодым католическим епископом в мире - Фото
Отец Степан Сус во время паломничества военнослужащих в Рим (Фото: Vatican News)
15.11.2019, 21:05

Отец Степан Сус назначен епископом Курии Верховного Архиепископа УГКЦ

Сегодня, 15 ноября, синод епископов Украинской греко-католической церкви, получив предварительное согласие от Папы Римского, совершил каноническое избрание отца Степана Суса, священника Львовской архиепархии УГКЦ, епископом Курии Киево-Галицкого Верховного архиепископа. Об этом сообщает Vatican News.

Священник, которому в октябре исполнилось 38 лет, станет самым молодым католическим епископом в мире. Ему предоставлен титулярный двор Зигриса.

Сообщается, что владыка-номинант Степан Сус родился 7 октября 1981 во Львове. Учился в Львовской духовной семинарии Святого Духа. Выполнял капелланское служение при Львовской академии сухопутных войск и при других учебных заведениях. С 2008 до 2012 годы отвечал за пастырство военнослужащих во Львовской архиепархии УГКЦ. В 2012-ом года назначен синкелом Львовской архиепархии по делам военнослужащих, студентов и сирот, а также настоятелем гарнизонного храма святых Петра и Павла во Львове.

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