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Украинский фильм "Рома" получил главную награду кинорынке во Франции

Украинский фильм "Рома" получил главную награду кинорынке во Франции - Фото
Фото: пресс-служба Госкино
01.07.2020, 18:17

Картина производства украинской кинокомпании Мун Мэн получила приз за Лучшую презентацию проекта в категории фильмов на социальную тематику

Документальный фильм с рабочим названием "Рома" украинского режиссера Ольги Журбы получил две награды на одном из старейших европейских кинорынков документального кино Sunny Side of the Doc, который состоялся онлайн с 22 по 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

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Отмечается, что фильм производства украинской кинокомпании Мун Мэн (создается в копродукции Украины, Голландии и Дании) был награжден на Sunny Side of the Doc главным призом за Лучшую презентацию проекта в категории фильмов на социальную тематику, а также приглашением участвовать в Вильнюсской киноиндустрийной площадке Meeting Point.

Сообщается, что жюри отметило проект за "выразительную визуальную концепцию, нелинейный нарратив и проникновенный саундтрек, что уже на этом этапе фильма свидетельствует о том, что это будет увлекательная, убедительная и чувственная история, которая уходит значительно дальше своего микрокосма".

В фильме рассказывается история молодого человека Ромы. Сначала его показывают 13-летним подростком на баррикадах Майдана и далее – до совершеннолетия, когда он уже 18-летним который пытается выжить в маленьком уголовном провинциальном городке.

Это полнометражный документальный дебют Ольги Журбы, над которым она работает с оператором Владимиром Усиком. 

Картина стала одним из победителей двенадцатого конкурсного отбора Госкино и получила государственную финансовую поддержку. Также проект поддержали IDFA Bertha Fund и The Netherlands Film Fund.

Ранее команда фильма уже получила четыре награды на East Doc Platform – европейском кинорынке, который ежегодно проходит в Чехии. Среди них не только главная награда, но и призы на посещение индустриальных площадок в Испании (Docs Barcelona) и Франции (Sunny Side of the Docs).

Европейский кинорынок документального кино Sunny Side of the Doc ежегодно собирает телерадиовещателей, представителей фондов, телеканалов, дистрибьюторов и продюсеров со всего мира, а это более двух тысяч кинопрофессионалов.

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Наталия Медведева
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