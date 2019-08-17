Умер Питер Фонда, сыгравший в культовом "Беспечном ездоке"

Питер Фонда (Фото: скриншот)

В США в возрасте 79 лет скончался известный актер Питер Фонда, сообщает People со ссылкой на семью.

По словам родственников, актер умер 16 августа в Лос-Анджелесе, в окружении близких. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность, вызванная раком легких.

Питер Фонда - сын актера Генри Фонда и брат актрисы Джейн Фонда, американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Наибольшую известность он получил после роли в фильме «Беспечный ездок» 1969 года, стоящего у истоков жанра роуд-муви. Актер дважды за карьеру становился лауреатом премии «Золотой глобус» — за лучшую мужскую роль и за роль второго плана. Фонда продолжал сниматься до последнего времени, премьера фильма с его участием "The Last Full Measure" ("Последняя полная мера") состоится в США 25 октября.

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