В Канаде из "Один дома-2" вырезали сцену с Трампом: видео

Камео Дональда Трампа в фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" было вырезано из фильма канадской телерадиокомпанией СВС. Об этом сообщает Fox13.
Накануне Рождества зрители в соцсетях выступили с критикой, поскольку заметили отсутствие в фильме нынешнего американского президента.
Американский президент отреагировал на отцензурированный фильм, посчитав, что на удаление сцены повлиял канадский премьер-министр Джастин Трюдо, и написав в своем Twitter: "Полагаю, Джастину Т. не особо нравится, что я заставляю его платить за НАТО и торговлю". "Этот фильм больше никогда не будет прежним (шучу)", - также написал Трамп. Кроме того, оскорбленные президент и его супруга записали рождественское поздравление.
В фильме 1992 года персонаж Маколея Калкина входит в отель Plaza, сталкивается с человеком, которого играет Трамп, и спрашивает, где находится лобби. Трамп отвечает, что по коридору налево.
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