В Канаде из "Один дома-2" вырезали сцену с Трампом: видео

Сцена из фильма (Фото: скриншот из видео)

Камео Дональда Трампа в фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" было вырезано из фильма канадской телерадиокомпанией СВС. Об этом сообщает Fox13.

Накануне Рождества зрители в соцсетях выступили с критикой, поскольку заметили отсутствие в фильме нынешнего американского президента.

Американский президент отреагировал на отцензурированный фильм, посчитав, что на удаление сцены повлиял канадский премьер-министр Джастин Трюдо, и написав в своем Twitter: "Полагаю, Джастину Т. не особо нравится, что я заставляю его платить за НАТО и торговлю". "Этот фильм больше никогда не будет прежним (шучу)", - также написал Трамп. Кроме того, оскорбленные президент и его супруга записали рождественское поздравление.

В фильме 1992 года персонаж Маколея Калкина входит в отель Plaza, сталкивается с человеком, которого играет Трамп, и спрашивает, где находится лобби. Трамп отвечает, что по коридору налево.

Ранее знаменитого актера Сильвестра Сталлоне добавили в рождественскую комедию "Один дома", заменив лицо и голос 10-летнего Кевина в исполнении Маколея Калкина. Это сделали авторы YouTube-канала Ctrl Shift Face с помощью технологии DeepFake.

студия Disney объявила , что планирует переснять культовый рождественский фильм "Один дома" для своего нового стримингового сервиса Disney+. В августе

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