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В Киеве стартует фестиваль анимации КРОК: программа

В Киеве стартует фестиваль анимации КРОК: программа - Фото
Фото: НСКУ
27.11.2019, 17:04

Фестиваль продлится четыре дня

В Киевском Доме кино в течение четырех дней - с 28 ноября по 1 декабря будет проходить Международный кинофестиваль "КРОК в родной гавани". Полная программа фестиваля опубликована на сайте Союза кинематографистов.

Откроет "КРОК" национальная премьера обладателя главного приза международного фестиваля анимационных фильмов в Аннеси (Франция, 2019), победителя Каннского МКФ 2019 - полнометражного анимационного фильма "Я потерял свое тело" режиссера Жереми Клапена.

Помимо шести конкурсных программ, запланированы специальные показы (победители и номинанты премии Эмиль; обладатели приза имени Татарского), украинские премьеры анимационных фильмов, ретроспективы и мастер-классы режиссеров Михаэля Дюдока де Вита (Великобритания) и Игоря Ковалева (Украина, США).

  • 25 ноября сообщалось, что в третьем эпизоде четвертого сезона фантастического мультсериала "Рик и Морти" появляется герой, прообразом которого стал основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Персонажа зовут Илон Таск (англ. - бивень), у него растут клыки-бивни. Компания, которой он руководит компанией, называется Tuskla. Реальный Илон Маск лично озвучил персонажа. 

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