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В продаже появится книга кулинарных рецептов из "Звездных войн"

В продаже появится книга кулинарных рецептов из "Звездных войн" - Фото
Фото: EPA
08.08.2019, 11:15

В ноябре в продажу поступит кулинарная книга по "Звездным войнам"

В конце осени этого года в продаже появится сборник рецептов блюд из вселенной "Звездных войн", сообщает издательство Insight Editions.

Над кулинарной книгой работал автор сборника "Пир Льда и Огня. Официальная поваренная книга "Игры престолов" Челси Монро-Кассель, а также автор комиксов Марк Сумерак.

Сборник будет написан от лица героя фильма Строно Таггса, который является главным поваром в замке Маз Канаты. На 176 страницах он опишет самые необычные межгалактические рецепты.

Девятый эпизод "Звездных войн" выйдет в декабре.

  • 15 мая директор кинокомпании Disney Роберт Айгер сообщил, что создатели "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт снимут новый эпизод "Звездных войн".
  • 8 мая Disney назвала даты выхода новой трилогии космической киносаги. Первая часть "Звездных войн" выйдет в 2022 году. Затем будут показаны еще два эпизода - в 2024 и 2026 годах. Все фильмы будут выходить в декабре.
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кино звездные войны
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