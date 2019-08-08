В продаже появится книга кулинарных рецептов из "Звездных войн"

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В конце осени этого года в продаже появится сборник рецептов блюд из вселенной "Звездных войн", сообщает издательство Insight Editions.

Над кулинарной книгой работал автор сборника "Пир Льда и Огня. Официальная поваренная книга "Игры престолов" Челси Монро-Кассель, а также автор комиксов Марк Сумерак.

Сборник будет написан от лица героя фильма Строно Таггса, который является главным поваром в замке Маз Канаты. На 176 страницах он опишет самые необычные межгалактические рецепты.

Девятый эпизод "Звездных войн" выйдет в декабре.