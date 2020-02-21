"Ведьмак". Netflix объявил новичков – кто кого сыграет во втором сезоне: список

Стриминговый сервис Netflix опубликовал в Twitter дополнительный актерский состав второго сезона сериала "Ведьмак".
К шоу официально присоединились семь актеров, самый известный из которых – Кристофер Хивью, исполнивший роль Тормунда в "Игре престолов". Пол Бульон и Туэ Ерстед Расмуссен сыграют коллег Геральта, ведьмаков Ламберта и Эскеля.
"Континент только что увеличился", – написано в Twitter.
Новый актерский состав второго сезона "Ведьмака":
Ясен Атор (Yasen Atour) – Коэн;
Агнес Брукнер (Agnes Bjorn) – Вереена;
Пол Бульон (Paul Bullion) – Ламберт;
Кристофер Хивью (Kristofer Hivju) – Нивеллен;
Туэ Ерстед Расмуссен (Thue Ersted Rasmussen) – Эскель;
Аиша Фабьен Росс (Aisha Fabienne Ross) – Лидия;
Месия Симсон (Mecia Simson) – Францеска.
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