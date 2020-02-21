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"Ведьмак". Netflix объявил новичков – кто кого сыграет во втором сезоне: список

"Ведьмак". Netflix объявил новичков – кто кого сыграет во втором сезоне: список - Фото
Кадр из трейлера Ведьмак (Скриншот: Netflix)
21.02.2020, 18:20

К проекту "Ведьмак" официально присоединились семь актеров, самый известный из которых – Кристофер Хивью, участвовавший в "Игре престолов"

Стриминговый сервис Netflix опубликовал в Twitter дополнительный актерский состав второго сезона сериала "Ведьмак".

К шоу официально присоединились семь актеров, самый известный из которых – Кристофер Хивью, исполнивший роль Тормунда в "Игре престолов". Пол Бульон и Туэ Ерстед Расмуссен сыграют коллег Геральта, ведьмаков Ламберта и Эскеля.

"Континент только что увеличился", – написано в Twitter.

Новый актерский состав второго сезона "Ведьмака":

Ясен Атор (Yasen Atour) – Коэн;

Агнес Брукнер (Agnes Bjorn) – Вереена;

Пол Бульон (Paul Bullion) – Ламберт;

Кристофер Хивью (Kristofer Hivju) – Нивеллен;

Туэ Ерстед Расмуссен (Thue Ersted Rasmussen) – Эскель;

Аиша Фабьен Росс (Aisha Fabienne Ross) – Лидия;

Месия Симсон (Mecia Simson) – Францеска.

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  • 16 февраля сообщалось, что "Ведьмак" опережает график – съемки второго сезона начались на несколько дней раньше запланированного срока. 
  • Сериал вернется на экраны в 2021 году, точная дата релиза пока не сообщается.
  • Сейчас Netflix делает анимационный фильм о Ведьмаке.

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Медведева Наталия
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