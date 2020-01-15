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Звезда сериала "Горец" Стэн Кирш найден повешенным

Звезда сериала "Горец" Стэн Кирш найден повешенным - Фото
Стэн Кирш (Фото: facebook.com/stankirschstudios)
15.01.2020, 20:23

Актеру был 51 год, по предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством

В Лос-Анджелесе ушел из жизни актер Стэн Кирш, который исполнил одну из главных ролей в сериале "Горец". Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook.

"Мы трагически потеряли нашего дорогого Стена Кирша 11 января", - говорится в заметке.

По информации TMZ, жена 51-летнего актера обнаружила его повешенным в ванной комнате. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством.

Как отмечается, семья актера решила провести небольшую частную церемонию захоронения. Они просят всех, кто хотел бы послать цветы, сделать взамен пожертвование в Американский фонд предотвращения самоубийств.

Стэн Кирш сыграл в сериале "Горец" Ричи Райана - напарника главного героя Дункана Маклауда. Эта роль стала его самой известной работой. Кроме того актер снимался еще в одном телехите - сериале "Друзья".

В 2008 году Кирш основал собственную актерскую студию. Он также выступал как режиссер и продюсер.

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