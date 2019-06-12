Журнал Maxim назвал "самую сексуальную девушку": фото

Мужской журнал Maxim представил рейтинг ТОП-100 "самых сексуальных девушек мира" в 2019 году. Об этом говорится в Instagram глянца.

В этом году лидером стала 27-летняя модель и обладательница титула Мисс Вселенная-2012 Оливия Калпо.

Она опередила в рейтинге известную модель и актрису Кейт Аптон.

Капло снялась для обложки Maxim.

Девушка рассказала в интервью журналу, что родители никогда не воспринимали ее как красавицу, которая может добиться успеха в модельном бизнесе. Она призналась, что всегда смотрела на список Hot 100 и вдохновлялась умными и красивыми женщинами, которые влияли на ее карьеру "разными способами".

Фото: Instagram.com/oliviaculpo

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