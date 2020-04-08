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08.04.2020, 14:59

Кондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фото

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Кондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фото
Кондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фото
Кондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фотоКондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фото

Чтобы поднять настроение покупателям и удержать собственный бизнес на плаву в кризисные времена, кондитеры и пекари обыгрывают тему коронавируса

В преддверии Пасхи кондитеры и пекари "надевают" маски шоколадным пасхальным кроликам, имбирным пряникам в виде кролика, и даже выпускают с конвейера шоколадных зайчих-медсестер с рулончиками туалетной бумаги на животе. 

Идею "съедобного коронавируса" одной из первых использовала пиццерия в Ханое (Вьетнам), изготовив гамбургер с характерными шипами. К ним присоединились кондитеры из Генуи (Италия), выставив на витрины десерт "Corona Virus", а также пекари из Эрфурта (Германия), которые предложили клиентам целый "антикоронавирусный" съедобный набор - пирожное с шипами и средства гигиены.

Ажиотаж с туалетной бумагой вдохновил на новые идеи и кондитерскую в Хельсинки (Финляндия), и хозяев булочной в Дортмунде (Германия). Так предприниматели пытаются приспособиться к условиям пандемии, привлечь и развлечь клиентов.

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Теги: кондитерские изделия, пасха, коронавирус
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