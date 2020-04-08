Кондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фото

В преддверии Пасхи кондитеры и пекари "надевают" маски шоколадным пасхальным кроликам, имбирным пряникам в виде кролика, и даже выпускают с конвейера шоколадных зайчих-медсестер с рулончиками туалетной бумаги на животе.

Идею "съедобного коронавируса" одной из первых использовала пиццерия в Ханое (Вьетнам), изготовив гамбургер с характерными шипами. К ним присоединились кондитеры из Генуи (Италия), выставив на витрины десерт "Corona Virus", а также пекари из Эрфурта (Германия), которые предложили клиентам целый "антикоронавирусный" съедобный набор - пирожное с шипами и средства гигиены.

Ажиотаж с туалетной бумагой вдохновил на новые идеи и кондитерскую в Хельсинки (Финляндия), и хозяев булочной в Дортмунде (Германия). Так предприниматели пытаются приспособиться к условиям пандемии, привлечь и развлечь клиентов.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.