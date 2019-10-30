Джамала спела дуэтом с казахстанским рэпером Jah Khalib - аудио

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Украинка крымскотатарского происхождения говорит, что песня "Люблю" - о "необъяснимой связи между людьми, которая помогает пройти все на своем пути"

Украинская исполнительница Джамала спела дуэтом с казахстанским русскоязычным рэпером Jah Khalib, в миру Бахтияром Мамедовым. Совместно они записали композицию "Люблю", которую вчера выложили в YouTube.

По словам Джамалы, она написала ее на седьмом месяце беременности: "Мой голос дрожал, а иногда от эмоций мне не хватало воздуха. В песне я очень хотела сохранить именно это состояние".

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"Потом к моим куплетам и припевам присоединилась глубокая история Бахи. Надеюсь, вы почувствуете все тепло, которым мы хотели с вами поделиться", - пишет она в Facebook.

Ранее Джамала сказала дуэту ANNA MARIA, который отказался признать оккупацию Крыма Россией: "Как вы можете говорить в интервью, что Крым - это "наша родина". Есть только один ответ на этот вопрос: Крым - это Украина, это оккупированный полуостров, идет война".

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Теги: музыка, джамала, Jah Khalib
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