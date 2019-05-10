HBO опубликовал первый тизер сериала "Хранители" по комиксам DC

Телеканал HBO опубликовал первый тизер сериала "Хранители", в основу которого легла одноименная серия комиксов Алана Мура и Дейва Гиббонса.

В этот раз не спасители, а преступники в центре сюжета, который разворачивается в параллельной вселенной.

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Тизер начинается с кадра, в котором показаны люди в масках Роршаха.

Премьера сериала состоится осенью этого года.

Оригинальные комиксы компании DC Comics увидели мир в 1986 году.

Ранее сегодня были опубликованы кадры пятого, предпоследнего эпизода финального сезона культового сериала "Игра престолов".

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