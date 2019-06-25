Kazaky выпустили клип в поддержку ЛГБТ-сообщества: видео

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Клип на песню "Push" - первый релиз группы за три года

Украинская группа Kazaky представила новый клип на песню "Push" в поддержку ЛГБТ-сообщества на своем YouTube-канале

"Посвящаем эту работу всем тем, кто нуждается в свободе и праве на безопасное настоящее и будущее", - указывается в описании к видео.

Клип снял украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев.

Kazaky - мужская танцевальная группа. Ее участники выступают в женской одежде, из-за чего коллектив многократно обвиняли в пропаганде гомосексуальности. 

Ранее британская группа сняла клип в киевской маршрутке.

Смотрите также: Женский манифест. Группа KAZKA выпустила новую песню: видео

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Теги: клип, лгбт, релиз, Kazaky
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