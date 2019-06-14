Женский манифест. Группа KAZKA выпустила новую песню: видео

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Трек называется "Песня смелых девушек"

Украинская группа KAZKA представила новую песню – первый сингл альбома Nirvana – под названием "Песня смелых девушек". Видео с песней группа опубликовала в YouTube.

Как отмечается в описании, - это женский манифест, ода "girl power", призыв ко всем девушка планеты: "Знайте себе цену и никому не позволяйте себя обижать".

12 июня американская группа Hollywood Vampires, в состав которой входят американский актер Джонни Депп, Элис Купер и Джо Перри, представила кавер-версию на композицию "Heroes" британского музыканта Дэвида Боуи, который посмертно был награжден двумя премиями Brit Awards. 

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Теги: музыка, песня, kazka, Песня смелых девушек
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