Кошки говорят по-украински: дублированный трейлер мюзикла - видео

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В кинотеатрах Украины показ фильма "Кошки" стартует 26 декабря

Трейлер голливудской экранизации бродвейского мюзикла "Кошки" появился в украинском переводе. Видео опубликовано на Youtube-канале B&H Film Distribution Company.

В кинотеатрах Украины показ легендарного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера стартует 26 декабря.

По сюжету, раз в год городские коты и кошки, которые называют себя Племенем избранных, проводят грандиозный бал и выбирают лучшего. У каждого кандидата есть своя история и своя тайна.

По мысли авторов, фильм переосмысливает мюзикл для нового поколения, с впечатляющим оформлением, включая разные арт-технологии и танцевальные стили – от балета до хип-хопа.

В ролях: Джеймс Корден, Джуди Денч, Джейсон Деруло, Идрис Эльба, Дженнифер Хадсон, Ян МакКеллан, Тейлор Свифт, Ребел Уилсон. В "Кошках" также снялась балерина Королевского балета Франческа Хейворд.

Режиссер фильма – лауреат премии Оскар Том Хупер.

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Теги: кошки, трейлер, мюзикл
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