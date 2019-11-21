Стала известна дата выхода пятого сезона сериала "Лучше звоните Солу".

Судя по информации на видеоролике, который появился на странице проекта в Twitter и распространился в сети, новый сезон стартует на канале AMC 23 февраля 2020 года.

Сериал "Лучше звоните Солу" является спин-оффом шоу "Во все тяжкие". В центре событий - адвокат Сол Гудман.

Десять новых серий пятого сезона расскажут о том, как решение главного героя Джимми Макгилла заниматься юридической практикой под именем Сол Гудман приводит к неожиданным переменам для тех, кто его окружает.

К своим ролям в пятом сезоне вернутся актеры Боб Оденкерк, Джанкарло Эспозито, Джонатан Бэнкс, Майкл Мэндо и другие.

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