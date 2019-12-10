"Новый папа", "Темные века", 6 Underground – трейлеры дня: видео

Канал HBO опубликовал трейлер сериала "Новый Папа", продолжения "Молодого Папы" Паоло Соррентино.

В финале "Молодого Папы" Ленни Белардо (Джуд Лоу) впал в кому. Кардиналы выбрали нового понтифика — Иоанна Павла III (Джон Малкович), сдержанного английского аристократа, у которого оказываются свои сюрпризы. Кардиналы начинают сомневаться, что сделали правильный выбор. А Ленни превратился в современного святого с тысячами последователей. Его возможное возвращение способно расколоть Ватикан.

Netflix выпустил финальный трейлер боевика 6 Underground ("6 футов под землей", "Шестеро в подполье") режиссера Майкла Бэя. Главную роль сыграл Райан Рейнольдс. В фильме также снимались Бен Харди, Мелани Лоран, Адриа Архона, Дэйв Франко, Кори Хоукинс, Шубхам Сараф и Себастьян Роше.

В центре сюжета – шестеро миллиардеров, которые имитируют собственную смерть и объединяются для борьбы с преступностью. Это один из самых дорогих фильмов Netflix – его производство стоило компании около $125 млн. Премьера 6 Underground состоится на Netflix 13 декабря.

Телеканал TBS представил трейлер сериала "Темные века" – продолжения сериала "Чудотворцы", где Стив Бушеми сыграл Бога, а Дэниел Рэдклифф – ангела.

Второй сезон связан с первым только исполнителями главных ролей. "Темные века" расскажут о небольшой деревне во времена Средневековья.

Премьера запланирована на 28 января 2020 года.

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