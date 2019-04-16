Премьера финала "Игры престолов" установила рекорд: видео

Первую серию финального сезона культового сериала "Игра престолов", которая вышла в ночь на 15 апреля, в США посмотрели 17,4 млн человек. Об этом сообщает Variety.

Сказано, что 11,8 млн из общего число смотрели серию по кабельному телевидению, остальные - через стриминговые сервисы HBOGO и HBO NOW.

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Таким образом "Игра престолов" установила рекорд по просмотрам среди сериалов в жанре фентези, действие которых происходит в средневековье.

Для компании HBO это тоже рекорд. Ранее рекордсменом был финал седьмого сезона - его на старте смотрели 16,9 млн человек, из которых 12,1 млн - через кабельное. Суммарно последнюю серию седьмого сезона уже посмотрели 32,8 млн зрителей.

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"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов. Премьера восьмого сезона запланирована на 14 апреля. Финальная часть сериала будет состоять всего из шести серий.