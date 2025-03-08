Завтра День ангела Александра по церковному календарю 2025: идеи поздравлений с именинами
Когда День ангела Александра / фото: depositphotos
Содержание:
  1. Когда День ангела Александра в 2025 году
  2. Что означает имя Александр
  3. Поздравление с Днем ангела Александра

Имя Александр – одно из самых распространенных в мире, имея глубокое историческое и культурное значение. 

В этой статье мы рассмотрим основные даты именин Александра в 2025 году по новоюлианскому и юлианскому календарям, значение этого имени и предложим идеи поздравлений для ваших близких.

Когда День ангела Александра в 2025 году

Именины Александра отмечаются в разные дни в течение года в зависимости от церковного календаря. В 2025 году поздравлять Александров с именинами можно в такие даты по новоюлианскому и старому юлианскому календарю:

  • 9 марта (н.к.) / 22 марта (ю.к.) – мученика Александра, одного из 40 мучеников Севастийских;
  • 13 марта (н.к.) / 26 марта (ю.к.) – мученика Александра Пиднского;
  • 15 марта (н.к.) / 28 марта (ю.к.) – священномученика Александра Сидийского;
  • 16 марта (н.к.) / 29 марта (ю.к.) – священномученика Александра, папы римского;
  • 10 апреля (н.к.) / 23 апреля (ю.к.) – мученика Александра;
  • 13 мая (н.к.) / 26 мая (ю.к.) – мученика Александра Римского;
  • 16 мая (н.к.) / 29 мая (ю.к.) – мученика Александра Римского;
  • 10 июня (н.к.) / 23 июня (ю.к.) – мучеников Александра и Антонины;
  • 3 июля (н.к.) / 16 июля (ю.к.) – преподобного Александра, основателя обители Неусыпающих;
  • 9 июля (н.к.) / 22 июля (ю.к.) – мученика Александра Египетского;
  • 12 августа (н.к.) / 25 августа (ю.к.) – священномученика Александра, епископа Команского;
  • 22 октября (н.к.) / 4 ноября (ю.к.) – мучеников Александра, Ираклия и других;
  • 9 ноября (н.к.) / 22 ноября (ю.к.) – мученика Александра Солунского;
  • 12 декабря (н.к.) / 25 декабря (ю.к.) – священномученика Александра, епископа Иерусалимского.
Завтра День ангела Александра по церковному календарю 2025: идеи поздравлений с именинами
День ангела Александра / фото: blagovist

Эти даты являются основными днями чествования святых с именем Александр в 2025 году. Однако в зависимости от местных традиций и обрядов возможны и другие дни празднования.

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Что означает имя Александр

Имя Александр происходит от греческого "Αλέξανδρος" (Alexandros), состоящего из двух частей: "αλέξω" (alexō) – "защищать" и "ἀνήρ" (anēr) – "человек". Итак, имя Александр означает "защитник" или "тот, кто защищает людей".

Это имя носили многие выдающиеся исторические фигуры, среди которых:

  • Александр Македонский – выдающийся полководец и завоеватель.
  • Александр Архипенко – украинский скульптор и художник, один из основателей кубизма в скульптуре.
  • Александр Оглоблин – выдающийся украинский историк.

Поздравление с Днем ангела Александра

Короткие смс-поздравления

  1. Поздравляю с Днем ангела, Александр! Пусть святой покровитель хранит тебя от бед и несчастий!
  2. Александр, пусть твой День ангела принесет радость, счастье и душевное спокойствие!
  3. Желаю тебе крепкого здоровья, вдохновения и исполнения всех желаний! С именинами!
  4. Пусть святой Александр ведет тебя по пути добра и гармонии!
  5. С Днем ангела! Будь счастлив, здоров и пусть удача всегда будет на твоей стороне!

Поздравления в открытках

Завтра День ангела Александра по церковному календарю 2025: идеи поздравлений с именинами
Поздравление Александра с Днем ангела / фото: Liga.net
Завтра День ангела Александра по церковному календарю 2025: идеи поздравлений с именинами
День Александра / фото: Liga.net
Завтра День ангела Александра по церковному календарю 2025: идеи поздравлений с именинами
С Днем ангела Александр / фото: Liga.net
Завтра День ангела Александра по церковному календарю 2025: идеи поздравлений с именинами
Открытки с Днем ангела Александра / фото: Liga.net
Завтра День ангела Александра по церковному календарю 2025: идеи поздравлений с именинами
С Днем ангела Александра / Liga.net
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