Завтра День ангела Александра по церковному календарю 2025: идеи поздравлений с именинами

Когда День ангела Александра / фото: depositphotos

Имя Александр – одно из самых распространенных в мире, имея глубокое историческое и культурное значение.

В этой статье мы рассмотрим основные даты именин Александра в 2025 году по новоюлианскому и юлианскому календарям, значение этого имени и предложим идеи поздравлений для ваших близких.

Когда День ангела Александра в 2025 году

Именины Александра отмечаются в разные дни в течение года в зависимости от церковного календаря. В 2025 году поздравлять Александров с именинами можно в такие даты по новоюлианскому и старому юлианскому календарю:

9 марта (н.к.) / 22 марта (ю.к.) – мученика Александра, одного из 40 мучеников Севастийских;

– мученика Александра, одного из 40 мучеников Севастийских; 13 марта (н.к.) / 26 марта (ю.к.) – мученика Александра Пиднского;

– мученика Александра Пиднского; 15 марта (н.к.) / 28 марта (ю.к.) – священномученика Александра Сидийского;

– священномученика Александра Сидийского; 16 марта (н.к.) / 29 марта (ю.к.) – священномученика Александра, папы римского;

– священномученика Александра, папы римского; 10 апреля (н.к.) / 23 апреля (ю.к.) – мученика Александра;

– мученика Александра; 13 мая (н.к.) / 26 мая (ю.к.) – мученика Александра Римского;

– мученика Александра Римского; 16 мая (н.к.) / 29 мая (ю.к.) – мученика Александра Римского;

– мученика Александра Римского; 10 июня (н.к.) / 23 июня (ю.к.) – мучеников Александра и Антонины;

– мучеников Александра и Антонины; 3 июля (н.к.) / 16 июля (ю.к.) – преподобного Александра, основателя обители Неусыпающих;

– преподобного Александра, основателя обители Неусыпающих; 9 июля (н.к.) / 22 июля (ю.к.) – мученика Александра Египетского;

– мученика Александра Египетского; 12 августа (н.к.) / 25 августа (ю.к.) – священномученика Александра, епископа Команского;

– священномученика Александра, епископа Команского; 22 октября (н.к.) / 4 ноября (ю.к.) – мучеников Александра, Ираклия и других;

– мучеников Александра, Ираклия и других; 9 ноября (н.к.) / 22 ноября (ю.к.) – мученика Александра Солунского;

– мученика Александра Солунского; 12 декабря (н.к.) / 25 декабря (ю.к.) – священномученика Александра, епископа Иерусалимского.

День ангела Александра / фото: blagovist

Эти даты являются основными днями чествования святых с именем Александр в 2025 году. Однако в зависимости от местных традиций и обрядов возможны и другие дни празднования.

Что означает имя Александр

Имя Александр происходит от греческого "Αλέξανδρος" (Alexandros), состоящего из двух частей: "αλέξω" (alexō) – "защищать" и "ἀνήρ" (anēr) – "человек". Итак, имя Александр означает "защитник" или "тот, кто защищает людей".

Это имя носили многие выдающиеся исторические фигуры, среди которых:

Александр Македонский – выдающийся полководец и завоеватель.

Александр Архипенко – украинский скульптор и художник, один из основателей кубизма в скульптуре.

Александр Оглоблин – выдающийся украинский историк.

Поздравление с Днем ангела Александра

Короткие смс-поздравления

Поздравляю с Днем ангела, Александр! Пусть святой покровитель хранит тебя от бед и несчастий! Александр, пусть твой День ангела принесет радость, счастье и душевное спокойствие! Желаю тебе крепкого здоровья, вдохновения и исполнения всех желаний! С именинами! Пусть святой Александр ведет тебя по пути добра и гармонии! С Днем ангела! Будь счастлив, здоров и пусть удача всегда будет на твоей стороне!

Поздравления в открытках

Поздравление Александра с Днем ангела / фото: Liga.net

День Александра / фото: Liga.net

С Днем ангела Александр / фото: Liga.net

Открытки с Днем ангела Александра / фото: Liga.net