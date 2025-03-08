Завтра День ангела Олександра за церковним календарем 2025: ідеї привітань з іменинами
Ім'я Олександр є одним із найпоширеніших у світі, маючи глибоке історичне та культурне значення.
У цій статті ми розглянемо основні дати іменин Олександра у 2025 році за новоюліанським та юліанським календарями, значення цього імені та запропонуємо ідеї привітань для ваших близьких.
Коли День ангела Олександра у 2025 році
Іменини Олександра відзначаються в різні дні протягом року, залежно від церковного календаря. У 2025 році вітати Олександрів з іменинами можна в такі дати за новоюліанським та старим юліанським календарем:
- 9 березня (н.к.) / 22 березня (ю.к.) – мученика Олександра, одного із 40 мучеників Севастійських;
- 13 березня (н.к.) / 26 березня (ю.к.) – мученика Олександра Піднського;
- 15 березня (н.к.) / 28 березня (ю.к.) – священномученика Олександра Сидійського;
- 16 березня (н.к.) / 29 березня (ю.к.) – священномученика Олександра, папи римського;
- 10 квітня (н.к.) / 23 квітня (ю.к.) – мученика Олександра;
- 13 травня (н.к.) / 26 травня (ю.к.) – мученика Олександра Римського;
- 16 травня (н.к.) / 29 травня (ю.к.) – мученика Олександра Римського;
- 10 червня (н.к.) / 23 червня (ю.к.) – мучеників Олександра та Антоніни;
- 3 липня (н.к.) / 16 липня (ю.к.) – преподобного Олександра, засновника обителі Невсипущих;
- 9 липня (н.к.) / 22 липня (ю.к.) – мученика Олександра Єгипетського;
- 12 серпня (н.к.) / 25 серпня (ю.к.) – священномученика Олександра, єпископа Команського;
- 22 жовтня (н.к.) / 4 листопада (ю.к.) – мучеників Олександра, Іраклія та інших;
- 9 листопада (н.к.) / 22 листопада (ю.к.) – мученика Олександра Солунського;
- 12 грудня (н.к.) / 25 грудня (ю.к.) – священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського.
Ці дати є основними днями вшанування святих з ім'ям Олександр у 2025 році. Однак, залежно від місцевих традицій та обрядів, можливі й інші дні святкування.
Що означає ім'я Олександр
Ім'я Олександр походить від грецького "Αλέξανδρος" (Alexandros), що складається з двох частин: "αλέξω" (alexō) – "захищати" і "ἀνήρ" (anēr) – "чоловік". Отже, ім'я Олександр означає "захисник" або "той, хто захищає людей".
Це ім'я носили багато видатних історичних постатей, серед яких:
- Олександр Македонський – видатний полководець і завойовник.
- Олександр Архипенко – український скульптор і художник, один із засновників кубізму у скульптурі.
- Олександр Оглоблин – видатний український історик.
Привітання з Днем ангела Олександра
Короткі смс-привітання
- Вітаю з Днем ангела, Олександре! Нехай святий покровитель оберігає тебе від бід і нещасть!
- Олександре, нехай твій День ангела принесе радість, щастя та душевний спокій!
- Бажаю тобі міцного здоров'я, натхнення і здійснення всіх мрій! З іменинами!
- Нехай святий Олександр веде тебе шляхом добра і гармонії!
- З Днем ангела! Будь щасливим, здоровим і нехай удача завжди буде на твоєму боці!
Привітання в листівках