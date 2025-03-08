Завтра День ангела Олександра за церковним календарем 2025: ідеї привітань з іменинами

Коли День ангела Олександра / фото: depositphotos

Ім'я Олександр є одним із найпоширеніших у світі, маючи глибоке історичне та культурне значення.

У цій статті ми розглянемо основні дати іменин Олександра у 2025 році за новоюліанським та юліанським календарями, значення цього імені та запропонуємо ідеї привітань для ваших близьких.

Коли День ангела Олександра у 2025 році

Іменини Олександра відзначаються в різні дні протягом року, залежно від церковного календаря. У 2025 році вітати Олександрів з іменинами можна в такі дати за новоюліанським та старим юліанським календарем:

9 березня (н.к.) / 22 березня (ю.к.) – мученика Олександра, одного із 40 мучеників Севастійських;

– мученика Олександра, одного із 40 мучеників Севастійських; 13 березня (н.к.) / 26 березня (ю.к.) – мученика Олександра Піднського;

– мученика Олександра Піднського; 15 березня (н.к.) / 28 березня (ю.к.) – священномученика Олександра Сидійського;

– священномученика Олександра Сидійського; 16 березня (н.к.) / 29 березня (ю.к.) – священномученика Олександра, папи римського;

– священномученика Олександра, папи римського; 10 квітня (н.к.) / 23 квітня (ю.к.) – мученика Олександра;

– мученика Олександра; 13 травня (н.к.) / 26 травня (ю.к.) – мученика Олександра Римського;

– мученика Олександра Римського; 16 травня (н.к.) / 29 травня (ю.к.) – мученика Олександра Римського;

– мученика Олександра Римського; 10 червня (н.к.) / 23 червня (ю.к.) – мучеників Олександра та Антоніни;

– мучеників Олександра та Антоніни; 3 липня (н.к.) / 16 липня (ю.к.) – преподобного Олександра, засновника обителі Невсипущих;

– преподобного Олександра, засновника обителі Невсипущих; 9 липня (н.к.) / 22 липня (ю.к.) – мученика Олександра Єгипетського;

– мученика Олександра Єгипетського; 12 серпня (н.к.) / 25 серпня (ю.к.) – священномученика Олександра, єпископа Команського;

– священномученика Олександра, єпископа Команського; 22 жовтня (н.к.) / 4 листопада (ю.к.) – мучеників Олександра, Іраклія та інших;

– мучеників Олександра, Іраклія та інших; 9 листопада (н.к.) / 22 листопада (ю.к.) – мученика Олександра Солунського;

– мученика Олександра Солунського; 12 грудня (н.к.) / 25 грудня (ю.к.) – священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського.

День ангела Олександра / фото: blagovist

Ці дати є основними днями вшанування святих з ім'ям Олександр у 2025 році. Однак, залежно від місцевих традицій та обрядів, можливі й інші дні святкування.

Що означає ім'я Олександр

Ім'я Олександр походить від грецького "Αλέξανδρος" (Alexandros), що складається з двох частин: "αλέξω" (alexō) – "захищати" і "ἀνήρ" (anēr) – "чоловік". Отже, ім'я Олександр означає "захисник" або "той, хто захищає людей".

Це ім'я носили багато видатних історичних постатей, серед яких:

Олександр Македонський – видатний полководець і завойовник.

Олександр Архипенко – український скульптор і художник, один із засновників кубізму у скульптурі.

Олександр Оглоблин – видатний український історик.

Привітання з Днем ангела Олександра

Короткі смс-привітання

Вітаю з Днем ангела, Олександре! Нехай святий покровитель оберігає тебе від бід і нещасть! Олександре, нехай твій День ангела принесе радість, щастя та душевний спокій! Бажаю тобі міцного здоров'я, натхнення і здійснення всіх мрій! З іменинами! Нехай святий Олександр веде тебе шляхом добра і гармонії! З Днем ангела! Будь щасливим, здоровим і нехай удача завжди буде на твоєму боці!

Привітання в листівках

Привітання Олександра з Днем ангела / фото: Liga.net

День Олександра / фото: Liga.net

З Днем ангела Олександр / фото: Liga.net

Листівки з Днем ангела Олександра / фото: Liga.net

Картинки з Днем ангела Олександра / фото: Liga.net

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